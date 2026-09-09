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«Ещё легче пройдёт». Махачев назвал победителя в трилогии Петра Яна с Мерабом Двалишвили

«Ещё легче пройдёт». Махачев назвал победителя в трилогии Петра Яна с Мерабом Двалишвили
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев назвал победителя в трилогии между чемпионом UFC в легчайшем весе соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября 2026 года в Абу-Даби, ОАЭ.

«Думаю, Пётр ещё легче пройдёт, чем в прошлом бою. Пётр будет увереннее защищаться от борьбы и просто перебивать своего соперника», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первый бой между Петром и Мерабом прошёл в марте 2023 года. Тогда победу одержал Двалишвили. Реванш состоялся в декабре 2025 года, и в этот раз взял верх уже представитель России.

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