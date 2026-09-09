«Не думаю, что за пределами бокса его знают». Райан Гарсия вновь раскритиковал Кроуфорда

Действующий чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия критично высказался в адрес непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях соотечественника Теренса Кроуфорда.

«Теренс Кроуфорд в своей жизни никогда не дрался с голодным, быстрым и взрывным молодым бойцом. Я даже не думаю, что за пределами бокса кто-то вообще знает его имя», — приводит слова Гарсии портал DAZN.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.