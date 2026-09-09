Ислам Махачев отреагировал на сенсационное поражение Умара Нурмагомедова

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«Он был очень хорошо готов, мы проходили все кемпы вместе. Если брать по навыкам, то Умар сильнее своего соперника. Но это ММА, маленькие перчатки… Так скажем, лаки-панч. У Умара всё впереди, а он очень опытный. Рано или поздно он станет чемпионом. Просто череда неудач и травмы, такие моменты сбивают. Но если не потеряет мотивацию, будет так же тренироваться, то я уверен, что Умар скоро станет чемпионом», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».