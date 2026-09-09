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Ислам Махачев отреагировал на сенсационное поражение Умара Нурмагомедова

Ислам Махачев отреагировал на сенсационное поражение Умара Нурмагомедова
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Он был очень хорошо готов, мы проходили все кемпы вместе. Если брать по навыкам, то Умар сильнее своего соперника. Но это ММА, маленькие перчатки… Так скажем, лаки-панч. У Умара всё впереди, а он очень опытный. Рано или поздно он станет чемпионом. Просто череда неудач и травмы, такие моменты сбивают. Но если не потеряет мотивацию, будет так же тренироваться, то я уверен, что Умар скоро станет чемпионом», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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