Ислам Махачев назвал победителя в бою Волкановски — Евлоев

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт предстоящего поединка между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг соотечественником Мовсаром Евлоевым. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября 2026 года в Абу-Даби, ОАЭ.

«Пять раундов – без остановки. Кто кому навяжет свой бой. Будет очень тяжёлый бой для Мовсара. Я думаю, три раунда Евлоев выиграет», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».