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Ислам Махачев оценил вероятность перехода Усмана Нурмагомедова в UFC

Ислам Махачев оценил вероятность перехода Усмана Нурмагомедова в UFC
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев оценил вероятность перехода одноклубника, а также непобеждённого чемпиона PFL в лёгком весе соотечественника Усмана Нурмагомедова в североамериканский промоушен.

«90% можно ждать», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Профессиональную карьеру российский спортсмен начал в 2017 году на турнирах в России и СНГ. В настоящий момент Усман является свободным агентом.

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