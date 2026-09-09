«Это впечатляет. Мне нравится». Уайт — о том, что Салахдин Парнасс бросил вызов Холлоуэю

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал то, что девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе француз марокканского происхождения Салахдин Парнасс после успешного дебюта в организации бросил вызов экс-чемпиону UFC в полулёгком весе, а также бывшему обладателю титула BMF американцу Максу Холлоуэю.

«Как могу оценить дебют Парнасса в UFC? Невероятно. И это был третий по показателям в социальных сетях дебют в истории UFC. Что думаю насчёт его вызова Холлоуэю? Публика была невероятной, бой был отличным, а бросить вызов Максу — это довольно безумно. Мне интересно. Тот факт, что этот парень уже сейчас хочет драться с Максом Холлоуэем… это впечатляет. Мне это нравится», — приводит слова Уайта портал MMA Mania.