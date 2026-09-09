«Уже сделали стердаун». Махачев заявил о готовности провести бой по боксу с Макгрегором

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев сообщил, что открыт к проведению поединка по правилам бокса с именитым ирландцем Конором Макгрегором.

«Были разговоры [о боксёрском поединке с Макгрегором]. Я был на турнире Zuffa Boxing в Нью-Йорке. Поехали на бокс, встретились там с Даной Уайтом, с Турки Аль аш-Шейхом. И у нас произошла небольшая перепалка. Турки набрал Макгрегору по видео, и, скажем так, мы сделали небольшую битву взглядов. Он [Турки Аль аш-Шейх] предлагал провести нам бой по боксу.

Я сказал: «Почему бы и нет. Я готов к любым предложениям. Вот Дана Уайта, пообщайся с ним, и побоксируем». Пока – на уровне разговоров. Я ещё на контракте с UFC. Но если мне дадут шанс подраться по правилам бокса с бойцом UFC, то почему бы и нет. Быстро ли началась перепалка [между нами]? Да, даже Турки удивился, убрал телефон, и Дана ему говорит: «Они друг друга ненавидят, и лучше не делать эти звонки между ними». У нас [в противостоянии] с ирландцами хорошая серия», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».