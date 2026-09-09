15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Super RIZIN 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
08:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Уже сделали стердаун». Махачев заявил о готовности провести бой по боксу с Макгрегором

«Уже сделали стердаун». Махачев заявил о готовности провести бой по боксу с Макгрегором
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев сообщил, что открыт к проведению поединка по правилам бокса с именитым ирландцем Конором Макгрегором.

«Были разговоры [о боксёрском поединке с Макгрегором]. Я был на турнире Zuffa Boxing в Нью-Йорке. Поехали на бокс, встретились там с Даной Уайтом, с Турки Аль аш-Шейхом. И у нас произошла небольшая перепалка. Турки набрал Макгрегору по видео, и, скажем так, мы сделали небольшую битву взглядов. Он [Турки Аль аш-Шейх] предлагал провести нам бой по боксу.

Я сказал: «Почему бы и нет. Я готов к любым предложениям. Вот Дана Уайта, пообщайся с ним, и побоксируем». Пока – на уровне разговоров. Я ещё на контракте с UFC. Но если мне дадут шанс подраться по правилам бокса с бойцом UFC, то почему бы и нет. Быстро ли началась перепалка [между нами]? Да, даже Турки удивился, убрал телефон, и Дана ему говорит: «Они друг друга ненавидят, и лучше не делать эти звонки между ними». У нас [в противостоянии] с ирландцами хорошая серия», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Махачев — величайший или нет? У многих остаются сомнения
Махачев — величайший или нет? У многих остаются сомнения