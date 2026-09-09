15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Super RIZIN 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
08:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC не продлили контракт с бойцом, шедшим на серии из четырёх побед

В UFC не продлили контракт с бойцом, шедшим на серии из четырёх побед
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что руководство отказалось продлевать соглашение с известным британским бойцом ММА Майклом Пейджем.

«Это был его последний бой по контракту. Не думаю, что мы будем продлевать с ним контракт. В чём путаница? Думаю, было совершенно ясно, что с ним не будут продлевать контракт и что его исключат из рейтингов, потому что он больше не числится в ростере нашей организации», — приводит слова Уайта портал MMA Mania.

На данный момент Майкл шёл в североамериканской организации на серии из четырёх побед, взяв верх над Шарой Буллетом, Джаредом Каннонье, Сэмом Паттерсоном и Нурсултоном Рузибоевым.

Материалы по теме
Карьера Пейджа в UFC — разочарование. Веном сделал всё, чтобы его уволили
Карьера Пейджа в UFC — разочарование. Веном сделал всё, чтобы его уволили