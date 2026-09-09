В UFC не продлили контракт с бойцом, шедшим на серии из четырёх побед

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что руководство отказалось продлевать соглашение с известным британским бойцом ММА Майклом Пейджем.

«Это был его последний бой по контракту. Не думаю, что мы будем продлевать с ним контракт. В чём путаница? Думаю, было совершенно ясно, что с ним не будут продлевать контракт и что его исключат из рейтингов, потому что он больше не числится в ростере нашей организации», — приводит слова Уайта портал MMA Mania.

На данный момент Майкл шёл в североамериканской организации на серии из четырёх побед, взяв верх над Шарой Буллетом, Джаредом Каннонье, Сэмом Паттерсоном и Нурсултоном Рузибоевым.