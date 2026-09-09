Амагов назвал фаворита в возможном реванше Стрикленд — Имавов

39-летний бывший боец UFC россиянин Адлан Амагов дал прогноз на потенциальный поединок между действующим чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом и французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым, который может пройти 12 декабря на турнире UFC 335.

«Мне кажется, фаворитом будет Имавов. И я думаю, что он выиграет», — сказал Амагов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Первый бой между Имавовым и Стриклендом прошёл на турнире UFC в январе 2023 года. Тогда Шон вышел на замену травмированному Келвину Гастелуму. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей. Для Нассурдина это поражение стало вторым в североамериканской организации.