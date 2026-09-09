15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Super RIZIN 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
08:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Амагов назвал фаворита в возможном реванше Стрикленд — Имавов

Амагов назвал фаворита в возможном реванше Стрикленд — Имавов
Комментарии

39-летний бывший боец UFC россиянин Адлан Амагов дал прогноз на потенциальный поединок между действующим чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом и французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым, который может пройти 12 декабря на турнире UFC 335.

«Мне кажется, фаворитом будет Имавов. И я думаю, что он выиграет», — сказал Амагов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Первый бой между Имавовым и Стриклендом прошёл на турнире UFC в январе 2023 года. Тогда Шон вышел на замену травмированному Келвину Гастелуму. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей. Для Нассурдина это поражение стало вторым в североамериканской организации.

Материалы по теме
Нассурдин Имавов подтвердил, что подерётся за титул UFC с Шоном Стриклендом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android