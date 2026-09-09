Амагов высказался о потенциальном поединке Чимаева с Имавовым

39-летний бывший боец UFC россиянин Адлан Амагов высказался о потенциальном поединке между экс-обладателем чемпионского пояса UFC в среднем весе чеченцем Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и дагестанцем французского происхождения Нассурдином Имавовым.

«Ты знаешь… Это будет интересно, потому что они примерно одинаковые. Оба бьющие, оба борются, оба с характером. Я думаю, что будет красивый бой для фанатов», — сказал Амагов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Профессиональный рекорд Адлана Амагова в ММА составляет 14 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, два поражения, а один закончился ничьей.