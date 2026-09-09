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Адлан Амагов объяснил неожиданное поражение Умара Нурмагомедова

Адлан Амагов объяснил неожиданное поражение Умара Нурмагомедова
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39-летний бывший боец UFC россиянин Адлан Амагов прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова во втором раунде в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Ты знаешь, это ММА. Они оба вышли выиграть. Мне кажется, это была просто ошибка, банальная ошибка [со стороны Умара], поскольку она сам говорил об этом в интервью. Умар ошибся, а Сонг воспользовался ею. Обидно, конечно», — сказал Амагов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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