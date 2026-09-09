Адлан Амагов объяснил неожиданное поражение Умара Нурмагомедова

39-летний бывший боец UFC россиянин Адлан Амагов прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова во втором раунде в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«Ты знаешь, это ММА. Они оба вышли выиграть. Мне кажется, это была просто ошибка, банальная ошибка [со стороны Умара], поскольку она сам говорил об этом в интервью. Умар ошибся, а Сонг воспользовался ею. Обидно, конечно», — сказал Амагов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.