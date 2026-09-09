Адлан Амагов оценил выступление Махачева в бою с Гэрри

39-летний бывший боец UFC россиянин Адлан Амагов поделился впечатлением насчёт выступления 34-летнего чемпиона UFC в категории до 77 кг соотечественника Ислама Махачева в бою с представителем Ирландии Иэном Гэрри, который состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

«Ты знаешь, Ислам очень красивый, грамотный бой провёл. Он почувствовал все пять раундов, подышал и выиграл. Я думаю, он неплохо чувствует себя в этом весе», — сказал Амагов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.