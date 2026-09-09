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Чемпион UFC Ислам Махачев сообщил, когда планирует провести следующий бой

Чемпион UFC Ислам Махачев сообщил, когда планирует провести следующий бой
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил, когда планирует провести следующий бой в организации.

«После боя сделал три МРТ. Есть небольшие проблемы с позвоночником, но ничего серьёзного. Никаких операций не требуется. Стараюсь следить за организмом. Будем ждать звонков из UFC. Идеально было бы подраться до Рамадана, который начинается в феврале», — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

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