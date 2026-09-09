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Джастин Гейджи категорично ответил, проведёт ли ещё один бой до конца 2026 года

Джастин Гейджи категорично ответил, проведёт ли ещё один бой до конца 2026 года
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37-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Джастин Гейджи заявил, что не собирается проводить ещё один поединок в 2026 году.

«Я дрался дважды в этом году. У меня ушиб кости в колене. Руками я всё ещё могу бить, но мне действительно нужно восстановиться. Я знаю наверняка, что больше не буду драться в этом году. У меня есть семья, и я рассказал родителям о текущей ситуации», — приводит слова Гейджи аккаунт FightLuck в социальной сети Х.

Профессиональный рекорд Джастина Гейджи в смешанных единоборствах составляет 28 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и пять поражений.

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