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Гейджи: надеюсь, Руффи хорошо приложит Царукяна. Было бы забавно на это посмотреть

Гейджи: надеюсь, Руффи хорошо приложит Царукяна. Было бы забавно на это посмотреть
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37-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи выразил желание увидеть победу бразильца Маурисио Руффи в поединке с вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе, США.

«Надеюсь, Маурисио хорошо приложит Армана. Было бы забавно на это посмотреть… Арман столько всего делает, чтобы не иметь возможность подраться за пояс. Арман должен был драться с Исламом Махачевым за пояс, но снялся накануне вечером. Правда в том, что он не смог бы сделать вес, поэтому и снялся», — приводит слова Гейджи аккаунт FightLuck в социальной сети Х.

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