Дана Уайт намекнул, что бой Фьюри — Джошуа окончательно сорван

Президент UFC, а также основатель промоутерской организации Zuffa Boxing Дана Уайт отреагировал на то, что промоутер Эдди Хирн обвинил его и ТКО в проблемах в организации поединка между именитыми британскими боксёрами, выступающими в супертяжёлом весе, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Мой комментарий такой: Тайсон, спасибо за все тёплые слова. Парни, не нужно быть, *****, гением во лбу, чтобы понять, что здесь происходит. И я говорил одно и то же ещё с Борнмута. С тех пор как мы провели бой в Борнмуте, я повторяю одно и то же. Если вы, *****, этого не понимаете, то...» — приводит слова Уайта портал MMA Fighting.

Ранее Тайсон Фьюри назвал Энтони Джошуа трусом за нежелание биться с ним, а после потребовал третий бой против Александра Усика.