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Инсайдер сообщил, какой бой мог стать главным событием турнира UFC 332

Инсайдер сообщил, какой бой мог стать главным событием турнира UFC 332
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Авторитетный канадо-американский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что руководство промоушена UFC рассматривало возможность организации поединка за титул временного чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории в качестве главного события турнира UFC 332, который пройдёт 4 октября в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

«Они рассматривали вариант с организацией поединка за временный титул в полутяжёлом весе, но реализовать его не удалось. Речи о временном или вакантном титуле в тяжёлом весе не шло, однако других вариантов было не так уж много», — приводит слова Хельвани аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Главным событием турнира UFC 332 станет противостояние бразильянки Наталии Силвы и китаянки Ван Конг за вакантный титул в женском наилегчайшем весе (до 57 кг), оставленный Валентиной Шевченко.

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