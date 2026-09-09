Олег Попов проведёт следующий бой в PFL против непобеждённого бойца из Ирана

Победитель Гран-при PFL в категории до 120 кг (2025) россиянин Олег Попов проведёт следующий поединок против непобеждённого бойца PFL, выступающего в тяжёлом весе, иранца Пуя Рахмани на турнире PFL, который состоится 14 ноября в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Фото: Пресс-служба PFL

Рахмани 34 года. Профессиональный рекорд представителя Ирана в смешанных единоборствах на профессиональном уровне составляет шесть побед и ни одного поражения.

Олегу Попову также 34 года. В своём профессиональном рекорде в ММА российский боец имеет 23 победы, из которых девять были одержаны нокаутом, и два поражения.