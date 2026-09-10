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Чемпион UFC Махачев: в финале ЧМ-2026 болел за сборную Испании, но не был впечатлён игрой

Чемпион UFC Махачев: в финале ЧМ-2026 болел за сборную Испании, но не был впечатлён игрой
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поделился мыслями о финале чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Мы тренировались в Нью‑Джерси, где проходил финал чемпионата мира. В решающем матче болел за Испанию. Не скажу, что был впечатлён игрой. Получилось не так красочно, как было в Катаре.

Сборная Марокко, за которую собирался болеть до турнира, очень хорошо сыграла. Когда я был в этой стране, обратил внимание, как там любят футбол. Это очень красивая зелёная страна, построено много академий. Футбол там на очень серьёзном уровне