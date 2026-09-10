Чемпион UFC Махачев: в финале ЧМ-2026 болел за сборную Испании, но не был впечатлён игрой

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поделился мыслями о финале чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины (1:0).

«Мы тренировались в Нью‑Джерси, где проходил финал чемпионата мира. В решающем матче болел за Испанию. Не скажу, что был впечатлён игрой. Получилось не так красочно, как было в Катаре.

Сборная Марокко, за которую собирался болеть до турнира, очень хорошо сыграла. Когда я был в этой стране, обратил внимание, как там любят футбол. Это очень красивая зелёная страна, построено много академий. Футбол там на очень серьёзном уровне