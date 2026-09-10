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«Надеюсь, им не придётся бороться за выживание». Ислам Махачев — о «Динамо» Махачкала

«Надеюсь, им не придётся бороться за выживание». Ислам Махачев — о «Динамо» Махачкала
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о важности махачкалинского футбольного клуба «Динамо» для Дагестана.

«В РПЛ слежу за махачкалинским «Динамо». Команда хорошо идёт, надеюсь, попадут в топ‑10 и не придётся бороться за выживание. Они играют на характере, борются. В Дагестане очень любят «Динамо». Если у нас не будет команды в РПЛ, это будет очень печально. Футболисты — пример для детей», — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Динамо» после семи матчей Альфа Банк РПЛ идёт на шестой строчке, набрав 12 очков. В следующем туре команда Вадима Евсеева сыграет в гостях с грозненским «Ахматом» 13 сентября.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

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