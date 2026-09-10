Джастин Гейджи объяснил, почему является фанатом Ислама Махачева

37-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи объяснил, почему является большим фанатом чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, несмотря на то что предпочитает более зрелищный стиль в ММА.

«Очевидно, мне нравятся победители, так что я большой фанат Ислама Махачева. Когда я смотрю ММА, мне хочется чего-то другого, поэтому являются ли бои Ислама Махачева моими любимыми для зрелища? Нет, но я абсолютно уважаю то, почему он находится на этом уровне. Огромную роль играет то, что эти ребята с самого детства занимаются самбо и с ранних лет работают над болевыми и удушающими приёмами.

Более того, они мусульмане. Они никогда в жизни не пили и не курили. Их дисциплина не имеет себе равных. Он заслуживает всех наград и достижений, которые у него есть», — приводит слова Гейджи аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.