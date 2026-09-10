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«Как можно повредить спину на весогонке?» Гейджи — о снятии Царукяна с боя против Махачева

«Как можно повредить спину на весогонке?» Гейджи — о снятии Царукяна с боя против Махачева
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37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи обвинил второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна в том, что он солгал о своей травме спины, из-за чего был вынужден сняться с реванша против соотечественника Ислама Махачева. Их противостояние должно было пройти 18 января 2025 года и стать главным событием турнира UFC 311 в Анахайме.

«Это херня. Как, *****, можно повредить спину на сгонке веса?! Если бы он действительно травмировал её, то в UFC было бы целое официальное заключение. Может, его организм отказывал и он не мог сделать вес — такое случается. Или, может, Царукян подумал: «Мой организм отказывает, но, если вы заплатите мне больше, я смогу перетерпеть и сделать вес». Если кто-то когда-нибудь так поступил, то я вполне могу представить, что ему больше никогда не дадут титульный бой», — приводит слова Гейджи аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

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