Гейджи: Царукян хотел купить мне дешёвую рухлядь, а не тот пикап, который я хотел

37-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи объяснил, почему отказался принимать в подарок от второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна пикап, который тот пообещал подарить Хайлайту за победу в бою с испано-грузином Илией Топурией.

«[Почему я отказался от пикапа Царукяна?] Потому что Арман не хотел покупать тот пикап, который желал я. Царукян хотел купить мне дешёвую рухлядь. Я как раз собираюсь купить грузовик, который хочу, и сказал ему: «Вот какой пикап я хочу». Царукян же заявил: «Уже купил его тебе». А я ответил: «Мне это дерьмо не нужно», — приводит слова Гейджи аккаунт FightLuck в социальной сети Х.