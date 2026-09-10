Ислам Махачев отметил преимущества Петра Яна и Умара Нурмагомедова в возможном бою

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт потенциального поединка между чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и бывшим претендентом на пояс UFC в категории до 61 кг Умаром Нурмагомедовым.

«Пётр уже возрастной. Небольшой процент, что такой бой состоится. Если будет такой бой, то болельщикам нужно будет просто болеть за красивый поединок. Пётр в стойке очень опасен, Умар — очень пластичен. Это будет интересно», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.