Экс-боец UFC Амагов назвал сложнейшего соперника для Ислама Махачева

39-летний бывший боец UFC россиянин Адлан Амагов назвал сложнейшего соперника для 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Я думаю, Шавкат [Рахмонов]. И борьба есть, и характер. Если выбирать между ним, Пратесом и Моралесом, то Шавкат сложнейший соперник», — сказал Амагов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Шавкату Рахмонову 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.