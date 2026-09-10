Боец UFC Вагаев дал прогноз на бой Царукян — Руффи

Бывший чемпион АСА в полусреднем весе, а ныне боец UFC россиянин Абубакар Вагаев дал прогноз на предстоящий поединок между представителем Бразилии Маурисио Руффи и соотечественником Арманом Царукяном, который также представляет Армению. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе, США.

«Соперника не знаю, не знаю, как он работает, какие у него сильные стороны. Не могу ничего сказать про Руффи. Армана я хорошо знаю, мы дружим. Поэтому уверен, что Арман у него выиграет, а потом ему дадут бой за титул. Уверен, что Арман станет чемпионом. У него всё есть для этого», – сказал Вагаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.