«Жалко было». Боец UFC Вагаев — о поражении Умара Нурмагомедова

Бывший обладатель чемпионского пояса АСА в полусреднем весе, а ныне боец UFC россиянин Абубакар Вагаев прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова во втором раунде в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«Мне, если говорить честно, жалко было, конечно, но это спорт. Неправильно тут будет сказать, что Сонг случайно попал. Скорее удачно. Думаю, Умар исправит свои ошибки и вернётся ещё сильнее», – сказал Вагаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.