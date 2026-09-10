15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Жалко было». Боец UFC Вагаев — о поражении Умара Нурмагомедова

«Жалко было». Боец UFC Вагаев — о поражении Умара Нурмагомедова
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского пояса АСА в полусреднем весе, а ныне боец UFC россиянин Абубакар Вагаев прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова во втором раунде в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Мне, если говорить честно, жалко было, конечно, но это спорт. Неправильно тут будет сказать, что Сонг случайно попал. Скорее удачно. Думаю, Умар исправит свои ошибки и вернётся ещё сильнее», – сказал Вагаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме
Тяжело быть братом Хабиба. Умару не оставили права на ошибку
Тяжело быть братом Хабиба. Умару не оставили права на ошибку
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android