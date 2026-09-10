«Я ошибался — этот парень может всё». Порье — о дебюте Салахдина Парнасса в UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье оценил дебютный бой в UFC бывшего чемпиона лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг француза марокканского происхождения Салахдина Парнасса с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Их противостояние возглавило турнир UFC Fight Night 287 в Париже и завершилось победой Салахдина нокаутом в первом раунде.

«Перед боем парни постоянно говорили мне: «Этот француз действительно может всё, он не просто обычный кикбоксёр». По сути, он казался мне типичным кикбоксёром, так я и думал. До его дебюта в UFC я видел лишь короткие видеоролики с его участием. У меня сложилось впеча