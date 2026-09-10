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Многообещающий боец UFC заявил о готовности сразиться с Пимблеттом в Нью-Йорке

Многообещающий боец UFC заявил о готовности сразиться с Пимблеттом в Нью-Йорке
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Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе австралиец Куиллан Салкиллд сообщил о желании провести следующий поединок против бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в категории до 70 кг англичанина Пэдди Пимблетта.

«Бой с Пэдди был бы просто потрясающим, очень громким событием. Это было бы эпично и идеально. Пэдди против меня в Нью-Йорке в ноября — все хотели бы увидеть это», — приводит слова Салкиллда портал MMA Sucka.

Профессиональный рекорд австралийского бойца в смешанных единоборствах составляет 13 побед, из которых пять были одержаны нокаутом, и одно поражение. В качестве профи Куиллан дебютировал в феврале 2021 года.

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