Многообещающий боец UFC заявил о готовности сразиться с Пимблеттом в Нью-Йорке

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе австралиец Куиллан Салкиллд сообщил о желании провести следующий поединок против бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в категории до 70 кг англичанина Пэдди Пимблетта.

«Бой с Пэдди был бы просто потрясающим, очень громким событием. Это было бы эпично и идеально. Пэдди против меня в Нью-Йорке в ноября — все хотели бы увидеть это», — приводит слова Салкиллда портал MMA Sucka.

Профессиональный рекорд австралийского бойца в смешанных единоборствах составляет 13 побед, из которых пять были одержаны нокаутом, и одно поражение. В качестве профи Куиллан дебютировал в феврале 2021 года.