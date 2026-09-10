Рахмонов рассказал, помогал ли ему президент Казахстана в решении каких-либо вопросов

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов рассказал об отношениях с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Да, да, лично знаком. Ну, я видел его два-три раза. Приходилось ли президенту помогать мне в решении каких-либо вопросов? Не-не, нет (улыбается). Ещё не доходили», — сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.