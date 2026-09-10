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Экс-претендент UFC Стивен Томпсон раскрыл, когда хочет провести прощальный бой в ММА

Экс-претендент UFC Стивен Томпсон раскрыл, когда хочет провести прощальный бой в ММА
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) американец Стивен Томпсон рассказал, что планирует провести прощальный поединок в смешанных единоборствах на турнире UFC 334, который должен пройти 14 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Прямо сейчас я веду переговоры с UFC, и мы рассматриваем «Мэдисон Сквер Гарден» в ноябре — так что снова Нью-Йорк, я обожаю драться на этой арене. План такой: «Мэдисон Сквер Гарден», 14 ноября. У меня остался один бой по контракту, и посмотрим, кто мне достанется в соперники. Мы пытаемся найти хороший зрелищный бой, чтобы уйти красиво», — приводит слова Томпсона портал Bloody Elbow.

Профессиональный рекорд Стивена Томпсона в ММА составляет 17 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, девять поражений, а ещё один бой закончился ничьей. В качестве профи Стивен дебютировал в 2010 году.

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