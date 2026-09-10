«Оба варианта отличные». Дана Уайт – на вопрос о следующем сопернике Топурии

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном следующем сопернике испано-грузина Илии Топурии.

«Наши ребята постоянно с ним на связи. Сейчас у нас нет его в планах, но, послушайте, Топурия готов драться. И мы готовы принять его бой. Джастин Гейджи или Пэдди Пимблетт? Оба варианта мне нравятся. Они оба отличные бойцы. Мы ничего не теряем с любым из этих поединков. Оба боя были бы великолепными, не знаю.

«Оба варианта отличные, у нас пока ничего не определено… Я действительно не знаю, что ответить на этот вопрос. Очевидно, реванш с Гейджи был бы невероятным. А бой с Пэдди Пимблеттом — потрясающим. Особенно учитывая, насколько сильно эти двое ненавидят друг друга», — приводит слова Уайта Yahoo Sports.

Напомним, поединок Гейджи и Топурии состоялся в июне на турнире UFC Freedom 250 и завершился победой американца техническим нокаутом (отказ от продолжения боя).