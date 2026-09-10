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Илия Топурия: обещаю, вернусь ещё сильнее

Илия Топурия: обещаю, вернусь ещё сильнее
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях грузин Илия Топурия высказался о возвращении после первого поражения в карьере.

«Когда тысячи людей ждут твоего возвращения, это не просто ожидание, это великая сила. Я слышу ваши голоса даже тогда, когда в клетке тихо. Знаю, что вы на моей стороне, и эта вера делает меня сильнее, чем самые большие победы, которые ещё впереди. Обещаю вам, что вернусь ещё сильнее», — сказал Топурия в социальных сетях.

Напомним, в июне на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне, США, Топурия проиграл техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) американцу Джастину Гейджи, лишившись титула в лёгком весе (до 70 кг).

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