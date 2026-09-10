Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался о возможном возвращении на ринг.

«Я хочу понять кое-что! Вы все так сильно хотите, чтобы я вернулся и подрался, не так ли? Джарон Эннис, ты бы подрался со мной в следующем бою, если я возобновлю карьеру?» — написал Кроуфорд в социальной сети X.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

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