Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях грузин Илия Топурия объявил о готовности продолжить карьеру после первого поражения в карьере от американца Джастина Гейджи, поединок с которым состоялся в июне на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: с кем должен подраться Илия Топурия после возвращения?

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в организации девять побед и одно поражение.