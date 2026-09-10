Непобеждённый американский чемпион ответил Кроуфорду на вопрос о возможном бое
Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Джарон Эннис ответил звёздному соотечественнику Теренсу Кроуфорду, ранее спросившему его о готовности провести с ним поединок в том случае, если он возобновит карьеру.
«Теренс Кроуфорд, 1000%», — написал Эннис в социальной сети X.
Джарону Эннису 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В 2023 году он стал чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2025-м – объединённым чемпионом, в 2026-м — объединённым чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг).
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