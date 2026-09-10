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Super RIZIN 5
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Россиянка Кузютина одержала вторую победу в Rizin

Россиянка Кузютина одержала вторую победу в Rizin
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В Осаке (Япония) завершился поединок турнира по смешанным единоборствам Super Rizin 5, в котором российский боец женского минимального веса (до 48 кг) Наталья Кузютина встретилась с японкой Реной Куботой. Победу удушающим приёмом во втором раунде одержала Кузютина.

Rizin FF 2026. Rizin FF — Super Rizin 5, Осака, Япония
Рена Кубота — Наталья Кузютина (W)
10 сентября 2026, четверг. 08:00 МСК
Наталья Кузютина
Окончено
SUB
Рэна Кубота

Наталье Кузютиной 37 лет. Уроженка Брянска является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2016 по дзюдо, четырежды становилась призёром чемпионатов мира (2010, 2014, 2017, 2019), а также четырежды выигрывала чемпионаты Европы (2009, 2010, 2013, 2018). Дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2023 году. Всего на её счету девять побед и одно поражение.

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