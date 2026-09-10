Анатолий Малыхин высказался насчёт возвращения в ММА

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о возможности возобновления карьеры.

«Ничего официального нет. Так, просто мои мысли, мне все задают этот вопрос. Ну да, немножко проголодался, не хватает этого, а многие, знаешь, пишут: «Деньги закончились». Нет, с деньгами всё в порядке, они у меня не закончились. Деньги не были у меня в приоритете.

Да, это составляющая боёв, понятно, мы все зарабатываем. Но бойцом, знаешь, движет что-то иное. Так что мысли есть. Соперник? Никогда их себе не выбирал, без разницы», – сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.