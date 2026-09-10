15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анатолий Малыхин высказался насчёт возвращения в ММА

Анатолий Малыхин высказался насчёт возвращения в ММА
Комментарии

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о возможности возобновления карьеры.

«Ничего официального нет. Так, просто мои мысли, мне все задают этот вопрос. Ну да, немножко проголодался, не хватает этого, а многие, знаешь, пишут: «Деньги закончились». Нет, с деньгами всё в порядке, они у меня не закончились. Деньги не были у меня в приоритете.

Да, это составляющая боёв, понятно, мы все зарабатываем. Но бойцом, знаешь, движет что-то иное. Так что мысли есть. Соперник? Никогда их себе не выбирал, без разницы», – сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Материалы по теме
Не выдержал без боёв и трёх месяцев. Малыхин возвращается, но зачем?
Не выдержал без боёв и трёх месяцев. Малыхин возвращается, но зачем?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android