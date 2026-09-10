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«Сойдутся два великих бойца». Малыхин — о трилогии Ян — Двалишвили

«Сойдутся два великих бойца». Малыхин — о трилогии Ян — Двалишвили
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Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о предстоящем третьем поединке между соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я думаю, что это будет не лёгкий бой, так как они являются топами, это два великих спортсмена, два великих бойца UFC. И, конечно, я буду болеть за Петра, уверен, что он выиграет. От меня другого как можно ожидать, что я сейчас буду говорить. Это мой друг, это мой брат. Как я могу болеть против своего брата? Всё, что от меня нужно, я приложу к его победе. Уверен, что Пётр победит. Красочный, зрелищный бой будет. Выйдет в своём стиле и возьмёт верх», – сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

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