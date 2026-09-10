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Анатолий Малыхин назвал наиболее сложного соперника для Ислама Махачева

Анатолий Малыхин назвал наиболее сложного соперника для Ислама Махачева
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Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин назвал, по его мнению, сложнейшего соперника для действующего обладателя титула UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) соотечественника Ислама Махачева.

«Все они одинаковые. Я считаю, что Ислам у всех выиграет. Да, будет тяжело, нелегко, но Махачев победит. Из них могу выделить Шавката, у него есть борьба, хотя сейчас вообще непонятно, вернётся он или нет, травмы его заели. Так-то парень хороший, перспективный. Просто видишь, что травмы его заели, и ему сейчас тяжело будет вернуться именно на этот уровень», – сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

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