Дзгоев: Крылов оказал Уиттакеру, слишком много уважения

Руководитель бойцовского клуба Alania Athletic Георгий Дзгоев прокомментировал поражение российского бойца полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Никиты Крылова в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером, состоявшемся в июле на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Мне кажется, в бою с Уиттакером Никита оказал сопернику слишком много уважения. Он и сам перед боем говорил, что Роберт один из его любимых бойцов, что это в каком-то смысле бой мечты. Возможно, чисто по-спортивному где-то не хватило той самой злости. Психологически непросто выходить уничтожать человека, за карьерой которого ты сам следил и которому симпатизировал. Плюс Уиттакер есть Уиттакер, бывший чемпион и боец огромного класса», — сказал Дзгоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.