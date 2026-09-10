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Дзгоев: Крылов оказал Уиттакеру, слишком много уважения

Дзгоев: Крылов оказал Уиттакеру, слишком много уважения
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Руководитель бойцовского клуба Alania Athletic Георгий Дзгоев прокомментировал поражение российского бойца полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Никиты Крылова в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером, состоявшемся в июле на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер (W) — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 03:20 МСК
Роберт Уиттакер
Окончено
TKO
Никита Крылов

«Мне кажется, в бою с Уиттакером Никита оказал сопернику слишком много уважения. Он и сам перед боем говорил, что Роберт один из его любимых бойцов, что это в каком-то смысле бой мечты. Возможно, чисто по-спортивному где-то не хватило той самой злости. Психологически непросто выходить уничтожать человека, за карьерой которого ты сам следил и которому симпатизировал. Плюс Уиттакер есть Уиттакер, бывший чемпион и боец огромного класса», — сказал Дзгоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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