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«У меня пятки, что ли, лишние?» Малыхин — про схватку с Вальтером Уокером

«У меня пятки, что ли, лишние?» Малыхин — про схватку с Вальтером Уокером
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Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин ответил на вопрос о возможности схватки по грэпплингу с бразильским бойцом UFC Вальтером Уокером, проживающим в России.

«Схватка по грэпплингу с Уокером? Да я же не грэпплер. Ты думаешь, у меня пятки есть лишние, что ли? (Улыбается.) У меня ж только две пятки. Зачем мне ему ещё одну пятку дарить? В вольной можно побороться, а по грэпплингу нет. И мне ещё пятки нужны», – сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

В профессиональном рекорде Анатолия в смешанных единоборствах 16 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и одно поражение. В качестве профи Малыхин дебютировал в 2016 году.

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