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«Вес прыгнул до 127 килограммов». Малыхин отказался от идеи вернуться в средний дивизион

«Вес прыгнул до 127 килограммов». Малыхин отказался от идеи вернуться в средний дивизион
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Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин объяснил, почему не проведёт поединок в рамках среднего веса (до 84 кг), если возобновит карьеру.

«Я погорячился. Потом пару раз в холодильник заглянул, вес прыгнул до 127 килограммов, и я понял, что никаких 84 килограммов не будет. Да, были такие мысли попробовать, но я, наверное, уже здоровьем не потяну столько. Если бы можно было сделать с водой, как в UFC, то я бы попытался. А в One FC есть гидратация, нужно держать диету и сгонять с диетой. Не потяну я, организм не выдержит», — сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

В профессиональном рекорде Анатолия в смешанных единоборствах 16 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и одно поражение. В качестве профи Малыхин дебютировал в 2016 году.

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