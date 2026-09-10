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Жан Силва дал прогноз на бой Волкановски — Евлоев

Жан Силва дал прогноз на бой Волкановски — Евлоев
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Шестой номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Жан Силва прокомментировал анонс поединка за титул между австралийцем Алексом Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Считаю, что победит Евлоев. И тогда мы будем драться с ним. Но если Евлоев снимется, я встречусь с Волкановски на UFC 333. Какая разница? Следующим буду я», — приводит слова Силвы издание MMA Fighting.

Ранее Евлоев объяснил, почему живёт и тренируется в Соединённых Штатах.

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