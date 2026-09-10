Дзгоев— о бое Крылова и Яхьяева в UFC: Никиту хотят использовать как гейткипера

Глава бойцовского клуба Alania Athletic Георгий Дзгоев прокомментировал анонс поединка в полутяжёлом весе (до 93 кг) между Никитой Крыловым и Абдул-Рахманом Яхьяевым, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Что касается Яхьяева, соперник молодой, голодный, агрессивный и очень опасный. При этом опыта больших боёв у него пока несопоставимо меньше. Единственный пятираундовый бой в профессиональной карьере он провёл ещё в 2023 году. Здесь очень интересное столкновение молодости и опыта. Никита перед Уиттакером обещал «донецкую дискотеку». Тогда она не совсем получилась. Может быть, теперь донецкая дискотека случится в Абу-Даби.

Конечно, мы понимаем логику матчмейкинга UFC. Можно рассуждать, что Никиту в какой-то степени хотят использовать как гейткипера и проверить на нём молодого проспекта. Но меня это совершенно не напрягает. Наоборот, этим бой и интересен. Если UFC хочет проверить Яхьяева Никитой, а значит, у Никиты появляется прекрасная возможность проверить самого Яхьяева, остановить весь этот хайп вокруг молодого проспекта и самому вернуться на победную серию», — сказал Дзгоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.