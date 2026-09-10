Объявлен состав сборной России на мужской чемпионат Европы по боксу — 2026

Федерация бокса России (ФБР) объявила состав мужской национальной команды, которая выступит на предстоящем чемпионате Европы.

Состав сборной России на чемпионат Европы по боксу – 2026:

До 50 кг: Баир Батлаев (Республика Бурятия).

До 55 кг: Вячеслав Рогозин (Ярославская область).

До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург).

До 65 кг: Расул Магомедов (Республика Дагестан).

До 70 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург).

До 75 кг: Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика).

До 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Республика Дагестан).

До 85 кг: Дмитрий Карманов (Хабаровский край).

До 90 кг: Рамазан Дадаев (Владимирская область).

Свыше 90 кг: Давид Суров (Краснодарский край).

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 17 по 25 сентября в Софии, Болгария.