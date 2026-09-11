«До сих пор выплачиваю». Анатолий Малыхин — про долг Мерабу Двалишвили

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал, что ещё не выплатил долг экс-чемпиону UFC в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили. Напомним, в 2022 году россиянин проспорил $ 50 тыс., заявив, что Пётр Ян побьёт Алджамейна Стерлинга в реванше.

«Я его выплачиваю до сих пор. Срока нет. Я ему говорил, чтобы он в Таиланд прилетел за деньгами. Мераб не прилетел. Знаешь, видимо, ему деньги не нужны. И всё. Потихонечку выплачиваю по договорённости. Есть желание, так перевожу ему денежку на здоровье. Сейчас его Пётр отметелит на здоровье, придётся ему снова переводить, чуть-чуть лечить (улыбается)», — сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.