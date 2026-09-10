Американский боец: Немков смог бы стать чемпионом UFC

Бывший боец UFC американец Джош Томпсон считает, что бывший чемпион Bellator и действующий чемпион PFL россиянин Вадим Немков был бы успешен в престижнейшей организации мира.

«Я бы хотел видеть в UFC нескольких парней, выступающих в других лигах. Почему UFC не забрал Вадима Немкова? Вот на каких парней нужно тратить ресурсы. Хотя, возможно, Немков не захотел переходить в UFC, потому что в своё время этого не сделал Фёдор Емельяненко. Немков очень хорош. Мне кажется, Вадим смог бы стать чемпионом UFC. Ему было бы тяжело только с Джошем Хокитом, потому что тот умеет бороться», — сказал Томпсон в подкасте Weighting In.