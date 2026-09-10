Ражабали Шайдуллаев объединил титулы Rizin и PFL, победив Эй Джея Макки в Японии

В Осаке (Япония) завершился главный поединок турнира по смешанным единоборствам Super Rizin 5. Чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) Ражабали Шайдуллаев, представляющий Кыргызстан, встретился с американцем Эй Джеем Макки. Победу единогласным судейским решением одержал Шайдуллаев, завоевавший также вакантный титул PFL.

Ражабали Шайдуллаеву 25 лет. Уроженец Кыргызстана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году, с 2024-го выступает в Rizin. Всего на его счету 19 побед (18 — досрочных) и ни одного поражения.

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