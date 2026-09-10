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Глава АСА поделился ожиданиями от боя Алмейды и Гончарова

Глава АСА поделился ожиданиями от боя Алмейды и Гончарова
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Глава лиги АСА Магомед Бибулатов высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между экс-чемпионом организации россиянином Евгением Гончаровым и бывшим бойцом UFC бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоится 12 сентября на турнире АСА 207 в Краснодаре.

«Наверное, можно поставить противостояние Гончарова и Алмейды в ряд больших поединков 2026 года. Людям по большей степени интересно посмотреть, каким Алмейда будет в ACA. Мне в том числе. Два элитных тяжеловеса встречаются между собой. Поединок определённо повлияет на титульный расклад», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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